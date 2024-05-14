الثلاثاء 14 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إقالة جالاردو من تدريب الاتحاد السعودي

جالاردو مدرب الاتحاد
جالاردو مدرب الاتحاد السعودي

اتخذت إدارة نادي الاتحاد السعودي قرارًا نإقالة المدير الفني مارسيلو جالاردو من تدريب الفريق الكروي الأول بنهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب الإخفاقات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.

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وأكد الصحفي الشهير فابريزو رومانو في تصريحاته اليوم أنه تمت إقالة مارسيلو غالاردو رسميًا من تدريب نادي الاتحاد، عن أن يتم الإعلان الرسمي عن الخبر خلال الأيام المقبلة.

وبدأت إدارة الاتحاد البحث عن مدير فني جديد لقيادة كتيبة النمور في الموسم المقبل، كما بدأت الإدارة البحث عن صفقات جديدة لدعم الفريق في جميع المراكز خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ديبالا يتلقى عروضًا مغريه من الدوري السعودي

تلقى النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق روما الإيطالي، عروضا مغرية للانتقال إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وذكرت صحيفة Corriere dello Sport الإيطالية في تقرير لها اليوم أن ديبالا تلقى عروضًا مغريه من الأندية السعودية، حيث يحظى اللاعب باهتمام أكثر من نادي للحصول على توقيعه خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت الصحيفة أن ديبالا لديه شرط جزائي يبلغ 12 مليون يورو فقط في عقده مع النادي الإيطالي، وهو ما قد يمنح الأندية الراغبة في ضمه سهولة مطلقة في حسم الصفقة وجلب اللاعب حال الاتفاق معه بشكل نهائي.

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