جالاردو يستقر على تشكيلة الاتحاد أمام الهلال في نهائي السوبر

استقر المدير الفني مارسيلو جالاردو على تشكيلة فريق الاتحاد الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الهلال مساء اليوم الخميس في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم أن مدرب الاتحاد سيعتمد في مواجهة الليلة ضد الهلال على نفس التشكيلة التي دخل بها مواجهة الوحدة الماضية في نصف نهائي السوبر.

ودخل الاتحاد المباراة السابقة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: عبدالله المعيوف

الدفاع: مدالله العليان .. أحمد حجازي .. لويس فليبي .. فواز الصقور

الوسط: جوتا .. نجولو كانتي .. فرحة الشمراني .. رومارينهو

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله .. كريم بنزيما

موعد مباراة الاتحاد والهلال في نهائي السوبر:

ومن المقرر انطلاق مواجهة الاتحاد ضد الهلال في نهائي كأس السوبر السعودي في تمام الثامنة النصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت القاهرة من مساء الخميي.