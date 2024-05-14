تهديدات بوجود قنابل في 4 مستشفيات بنيودلهي

أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء تلقي أربعة مستشفيات على الأقل في العاصمة نيودلهي، اتصالات بتهديدات بوجود قنابل، وذلك عقب أسابيع من تلقي عدة مدارس في العاصمة بالإضافة إلى مدن هندية كبرى رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني.

ونقلت قناة "إن.دي.تي.في" الهندية عن إدارة مكافحة الحرائق في الهند قولها إنه جار التحقق من صحة هذه الاتصالات.

وكانت نحو 100 مدرسة في (نيودلهي) قد تلقت - في الأول من مايو الجاري - رسائل عبر البريد الإلكتروني تتضمن تهديدا بوجود قنابل، كما تلقى مطار نيودلهي وعدة أماكن أخرى - أول أمس الأحد - رسائل مماثلة غير أنه تبين فيما بعد عدم صحتها.. في حين وردت أمس تهديدات بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني إلى أربع مدارس في مدينة "جايبور".

واشنطن تهدد الهند بفرض عقوبات حالة الاستثمار في إيران

حذرت واشنطن الشركات الهندية ،مساء امس الاثنين ، من خطر العقوبات إذا ما استثمرت الأخيرة في إيران، وذلك بعدما وقّعت نيودلهي وطهران اتفاقا لمدة 10 أعوام يهدف إلى تطوير ميناء جابهار الاستراتيجي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في إفادة صحفية: "على كلّ كيان أيا كان معنيٍّ بصفقات تجارية مع إيران أن يكون على دراية بالمخاطر المحتملة التي يعرض نفسه لها والمخاطر المحتملة للعقوبات".

هذا ووقّعت إيران والهند الاثنين، عقدا مدته 10 سنوات لتطوير وتجهيز ميناء جابهار الاستراتيجي جنوب شرق إيران، وذلك في إطار سعي الهند إلى تنمية تبادلاتها التجارية مع غرب ووسط آسيا، فيما حذرت الولايات المتحدة الهند من هذه الخطوة.

ووقّع وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني مهرداد بذرباش ووزير الموانئ والشحن الهندي سارباناندا سونوال العقد في مدينة جابهار في حفل بثته وسائل الإعلام الرسمية مباشرة.

وسيمنح الاتفاق الهند إمكانية استخدام الميناء مدة 10 أعوام، وهو مرفق قريب من الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، ويطلّ على المحيط الهندي، بحسب وزارة الطرق والتنمية الحضرية الإيرانية.

وستستثمر شركة "إنديا بورتس غلوبال ليميتد" (India Ports Global Limited) 370 مليون دولار في "توفير المعدات الاستراتيجية"، و"تطوير البنى التحتية للنقل في الميناء".

وقال بذرباش في حفل التوقيع: "يمكن لجابهار أن تكون بمثابة نقطة محورية في تنمية عملية العبور في المنطقة". وأضاف: "نحن سعداء بهذا الاتفاق ولدينا ثقة كاملة في الهند".

بدوره قال الوزير الهندي: "تسعى إيران والهند إلى تطوير ميناء جابهار قدر الإمكان مع أخذ مصالح البلدين في الوصول معا إلى الأسواق الإقليمية في الاعتبار".

وأضاف أن "هذا العقد الطويل الأمد يرمز إلى الثقة الدائمة والشراكة الفعّالة بين الهند وإيران".