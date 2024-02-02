الهند و المالديف تعقدان محادثات بشأن استمرار تشغيل المنصات العسكرية الهندية بالجزيرة

تعقد الهند وجزر المالديف محادثات حاسمة تتركز على التوصل إلى حل عملى للجانبين يمكن من استمرار تشغيل المنصات العسكرية الهندية فى الدولة الجزرية .



وذكرت شبكة "إن دى تى في" الهندية أن الاجتماع هو الثانى للمجموعة الأساسية رفيعة المستوى بين الهند والمالديف ويعقد اليوم الجمعة فى العاصمة نيودلهى ويستمر على مدار أسبوعين، بعدما لم يحرز الاجتماع الأول الذى عقد فى وقت سابق بمالى أى تقدم يذكر بشأن الموضوع الخلافي.



ويوجد فى الوقت الحالى نحو 80 فردًا عسكريًا هنديًا فى جزر المالديف بصورة أساسية، غير أن الرئيس المالديفي، محمد مويزو، قد طلب من الهند الشهر الماضى إخراج كل أفرادها العسكريين من الدولة الجزرية بحلول الـ 15 من شهر مارس المقبل.



وكانت العلاقات بين الدولتين قد تعرضت لبعض التوترات منذ أن تولى مويزو - الموالى للصين - السلطة فى شهر نوفمبر الماضي.