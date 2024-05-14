مدير تعليم القليوبية تتابع سير امتحانات النقل بمدارس كفر شكر

تابعت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، انتظام سير امتحانات النقل بعدد من مدارس إدارة كفر شكر التعليمية، ومتابعة أداء تلاميذ مدرسة 25 يناير الرسمية لغات، مدرسة كفر شكر الأبتدائية الجديدة .

اطمأنّت مدير تعليم القليوبية خلال جولتها على سلامة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء الإملائية وحسن انتظام سير الامتحانات، كما تأكدت من مطابقة الأسئلة وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية وأنها شاملة فقرات المنهج، مشددة على عدم اصطحاب الهاتف المحمول للطلبة والملاحظين داخل اللجان.



وأكدت على نظافة المدارس أثناء الامتحانات وتذليل اى عقبات أمام التلاميذ وتوفير الجو الآمن والهدوء داخل وخارج اللجان الامتحانية والالتزام بكافة التعليمات والقوانين المنظمة للامتحانات، كما أكدت سيادتها علي ضرورة الانتهاء من التصحيح أول بأول ورصد الدرجات اول بأول .

وخلال المتابعة، وجهت جميع مديرى المدارس إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية.