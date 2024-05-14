إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى البدرشين، على الفور تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

بمجرد تلقى البلاغ فى البدرشين انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى، للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وفى سياق اخر فقد شهد الطريق الزراعى الغربى دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة هوائية على الطريق نتج عن التصادم مصرع قائد الدراجة الهوائية تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ودراجه هوائية ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا بوصول المدعو محمد ا م م 67 سنة بالمعاش إلى مستشفي جرجا العام جثة هامدة " إدعاء حادث سيارة ومقيم مركز جرجا.

وبسؤال نجله المدعو أحمد م ا م 33 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية بأنه أثناء استقلال والده دراجته الهوائية علي الطريق الزراعي الغربي بناحية دائرة المركز إصطدمت به السيارة نقل " قيادة المدعو خالد ع س ا 30 سنة سائق ومقيم دائرة المركز مما أدي لوفاته وأتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.

تم ضبط السيارة وقائدها افاد بمضمون ما سبق وأضاف بأنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته فأصطدم به عن طريق الخطأ - بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة وعظام الوجه ونزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.