أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الثلاثاء 14-5-2024

ننشر أسعار الذهب ، بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 14-5-2024، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية 3100 جنيهًا وذلك عقب تراجع سعر أونصة الذهب العالمي مع بداية تداولات الأسبوع أمس لتقلص المكاسب التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي وهو ما تسبب حركة تذبذب في الذهب بمصر .

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه

السوق يترقب بيانات أمريكية

وفي ذات السياق تترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم عن الاقتصاد الأمريكي التي تصدر هذا الأسبوع، والتي قد تسلط الضوء على توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من جانب البنك الفيدرالي الأمريكي.

انخفض سعر الذهب الفوري خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 2339 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2360 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2341 دولار للأونصة.

شهد الذهب بعض المكاسب خلال الأسبوع الماضي حيث أثارت بعض العلامات على تباطؤ قطاع العمالة في الاقتصاد الأمريكي تكهنات بشأن بدأ البنك الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة خلال عام 2024 الأمر الذي دعم ارتفاع الذهب.

ولكن الذهب لا يزال سعر الذهب أقل بكثير من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في أبريل الماضي عند 2431 دولار للأونصة، ومن المتوقع أن يتداول بحرص قبل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي يوم الثلاثاء، يليه مؤشر أسعار المستهلكين الأكثر أهمية للأسواق يوم الأربعاء. والتوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تراجع في مؤشرات التضخم خلال شهر ابريل، بعد القراءة الأعلى من المتوقع التي شاهدناها في شهر مارس.

أسعار الذهب العالمي

ارتفعت أسعار الذهب، في تعاملات الثلاثاء المبكرة، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأميركية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا العام.

بحلول الساعة 0557 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2344.39 دولار للأونصة، بعدما انخفض واحدا بالمئة أمس الاثنين.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2350 دولارا للأونصة.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 1230 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء.