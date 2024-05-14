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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

خلال افتتاح المركز الاعلامي لقمة البحرين

مستشار ملك البحرين: وفرنا كافة الأمور لتغطية أعمال القمة العربية

جانب من افتتاح المركز
جانب من افتتاح المركز الاعلامي للقمة بالبحرين

ثمن مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام نبيل الحمر، الجهود التي بذلها وزارة الإعلام البحرينية ومركز الاتصال الوطني لتوفير كافة الأمور اللوجستية للإعلاميين والصحفيين لتغطية أعمال القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين المقرر لها يوم الخميس المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة.

جاء ذلك خلال افتتاح المركز الإعلامي الذي جهزته مملكة البحرين للإعلاميين والصحفيين لتغطية أعمال القمة العربية، والذي تم تجهيزه بأحدث وسائل الاتصال فضلا عن توافر كافة الأمور اللوجستية اللازمة.

وأعرب نبيل الحمر عن أمله في أن تكون هذه القمة قمة ناجحة وتخرج بقرارات مهمة تهم الأمه العربية.

ووجه حديثه للإعلاميين قائلا: "أعتقد أنه من خلال تغطياتكم الصحفية سوف يشهد العالم على مدى نجاح هذه القمة"، موجهًا شكره لكافة وسائل الإعلام الدولية والعربية والبحرينية التي حرصت على تغطية فعاليات القمة.

وأكد أن هناك اهتماما بالغا بالقمة العربية نظرا لما تتضمنه من ملفات وقضايا بالنظر إلى الظرف الراهن الذي تعيشه المنطقة العربية.

 

 

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