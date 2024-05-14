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الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: اسقاط 18 طائرة روسية بدون طيار آخر 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

قال قائد القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني ميكولا أوليشوك إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 18 طائرة روسية بدون طيار من طراز "شاهد" كانت تُحلق فوق سماء البلاد في مهمات قتالية آخر 24 ساعة.

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وأضاف أوليشوك ـ في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية ، اليوم الثلاثاء ،"أنه في ليلة 14 مايو 2024، هاجم الروس بـ 18 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد - 131/136 من منطقة كيب تشودا وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم من شبه جزيرة القرم المحتلة، تمكنت الطائرات المقاتلة الأوكرانية وقوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية، ووحدات الحرب الإلكترونية من صد هذه الهجمات، حيث تم إسقاط 18 طائرة في أقاليم كييف ودونيتسك ودنيبروبتروفسك وتشيركاسي وكيروفوهراد وزابوروجيا وخيرسون وخميلنيتسكي".

 

الرئيس الأوكرانى يشن حملة تغييرات في جهاز الأمن ومنهم رئيس الجهاز

 

أجرى الرئيس الأوكراني  زيلينسكي سلسلة تغييرات وظيفية في جهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية.

 

وأوضح مرسوم رئاسي ، أن حملة التغيرات طالت النائب الأول لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية أندريه ألكسينكو.

 

وبحسب المرسوم تمت إقالة ألكسينكو من منصبه، وورد في المرسوم الذي نشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب زيلينسكي: "إقالة أندريه فيكتوروفيتش ألكسينكو من منصب النائب الأول لرئيس جهاز المخابرات الخارجية في أوكرانيا". 

 

ونشر الموقع أيضا مرسوما ثانيا يقضي بتعيين أوليغ لوغوفسكي نائبا لرئيس جهاز المخابرات الخارجية خلفا لألكسينكو.

 

هذا وشغل ألكسينكو منصب النائب الأول لجهاز الاستخبارات الأوكرانية الخارجية منذ خريف عام 2017

 

وسبق أن أقال زيلينسكي  في وقت سابق من الشهر الجاري المسؤول عن أمنه الشخصي، وذلك بعد يومين من زعم السلطات الاوكرانية أنها احبطت "مؤامرة روسية هدفت الى اغتيال زيلينسكي والعديد من كبار المسؤولين العسكريين".

 

قال الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي ، إن روسيا هاجمت بلاده بأكثر من 50 صاروخًا وأكثر من 20 مسيرة انتحارية من طراز شاهد بالتزامن مع ذكرى الحرب العالمية الثانية.

 

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية عن زيلينسكي قوله - في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى، "استهدف أكثر من 50 صاروخا وأكثر من 20 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" البنية التحتية في مناطق لفيف وفينيتسا وكييف وبولتافا وكيروفوهراد وزابوروجيا وإيفانو فرانكيفسك. وحاليا، تعمل جميع الخدمات والسلطات بالفعل على التخفيف من العواقب".

 

 

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