حالات وقف معاش تكافل وكرامة في قانون الضمان الجديد

معاش تكافل وكرامة.. يمثل معاش تكافل وكرامة أهمية كبيرة للمواطنين وخاصة الفئات البسيطة، وتحرص الحكومة على توفيره باستمرار وبانتظام وذلك لخدمة ودعم هذه الفئات .

وقد وافق مجلس الشيوخ أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيث يهدف القانون إلى توحيد الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا والذين تنطبق عليهم شروط القانون، في وعاء مالي واحد يحقق أقصى استفادة للمستحقين.

حالات وقف معاش تكافل وكرامة

وتضمن القانون بعض التي تتسبب في وقف الدعم النقدي للأشخاص المستفيدين من الدعم النقدي، حيث أوضحت المادة 33 من القانون تلك الحالات كالتالي:

وبحسب مشروع القانون يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:

فى حالة حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.

فى حالة تدليس أو تزوير في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.

فى حالة صدور حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:

التسول.

الاتجار بالبشر.

تعريض الطفل للخطر.

ختان الإناث.

الزواج المبكر.

التحرش.

التعدي على الأراضي الزراعية.

عند رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات بدون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.