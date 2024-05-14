محافظ جنوب سيناء يناقش افتتاح تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء جلسه المتابعة الدورية، والتي عقدت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء ، بحضور اللواء احمد الاسكندراني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديرى الادارات والمديريات بالمحافظة .



واشار المحافظ الى حدثين هامين تما خلال الاسبوع الماضي وهما زياره السيد رئيس الوزراء الى مدينه شرم الشيخ وافتتاحه وتفقده لعدد من المشروعات الكبرى بمدينة شرم الشيخ ، ومنها مجلس مدينه شرم الشيخ الجديد / الحديقة المركزية / مشروع تجلي / مركز الرصد الامني / مضمار الهجن / القرية التراثية و بحيرات الأكسدة.

فوده : المشاركة في معرض سوق دبي السياحي كانت مثمرة وتم التسويق من خلالها للمدن السياحية بالمحافظة



واكد المحافظ على الانطباع الجيد لدى رئيس الوزراء بعد جولته بهذه المشروعات التي تزيد من الأهمية الكبرى لمدينه شرم الشيخ بإضافة هذه المشروعات التنموية العملاقة ، الى جانب ثقلها السياحي .



كما استعرض المحافظ مشاركته المتميزة في معرض سوق السياحة العربي بدبي ولقاءاته المتعددة بالمستثمرين وشركات السياحة فضلا على حلوله ضيفا على عدد من القنوات الإعلامية التي تم من خلالها القاء الضوء والتسويق للمدن السياحية بجنوب سيناء وعلى راسها شرم الشيخ التي زادت من شهرتها الدولية خاصه بعد حصولها على جائزه افضل وجهه سياحيه امنه في العالم ،

والتي تم ابرازها بصوره جيده للعالم خلال هذا المؤتمر الهام.

فوده : اعاهدكم على استمرار مسيره النجاح بكافه القطاعات خلال الفترة القادمه



واشار المحافظ الى ان النجاح الذي تشهده المحافظة على المستوى المحلي والدولي هو نتاج العمل المشترك و التفاني للعاملين بالمحافظة.

كما عاهد اللواء دكتور خالد فوده كافه المساعدين والعاملين والمواطنين على استمرار نفس المسيرة الناجحة خلال طوال مده تواجده بالمحافظة.



وتطرق المحافظ لجدول اعمال الجلسة وناقش عدد من الموضوعات الهامه ومنها بدء الاعمال بمسجد المنشية بطور سيناء (احلال وتجديد).

وكذا تحديد موعد 30/6/2024 لافتتاح تطوير السوق التجاري القديم بشرم الشيخ ومتابعه موقف مشروع 60 بيت بدوي بالجبيل ودراسة انشاء ملعب متعدد ومبنى عيادات خارجيه (مستشفى اليوم الواحد ) وكذا عرض خطه مرور على مدن خليج السويس وعرض المشروعات الجاهزة للافتتاح.



كما تم عرض الموقف في التنفيذي لعمل انشاء شاطئ عام بمدينه ابو رديس وكذا الاستعدادات الجارية لانعقاد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وعدد من المشروعات الأخرى.