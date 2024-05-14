تكريم القائمين على أعمال تصميم وتشيييد المشروعات الكبرى بشرم الشيخ

أقام اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء احتفاليه كبرى لتكريم كافه القائمين على أعمال التصميم والتشييد والمساهمة والإشراف في إقامة من المشروعات الكبرى بمدينه شرم الشيخ ،والتي تم افتتاحها مؤخرا من قبل كبار رجال الدولة وعلى راسهم السيد رئيس الوزراء .

ومن هذه المشروعات مبنى مدينه شرم الشيخ الجديد والحديقة المركزية ومركز الرصد الامني ومضمار الهجن والقرية التراثية وبحيرات الأكسدة.



واشاد المحافظ بالجهد البارز لكافه القائمين على هذه المشروعات الكبرى والتي ساهمت في وضع مدينه شرم الشيخ في مكانتها اللائقة بين المدن السياحية العالمية ، مما أهلها للفوز بعدد من الجوائز الدولية الكبرى وكان اخرها جائزه افضل مقصد سياحي امن على مستوى العالم من قبل الاتحاد الافريقي الاسيوي للسياحة والتنمية والتكنولوجيا.



وقد شملت قائمه المكرمين عدد من الاستشاريين والمهندسين ورجال الاعمال واصحاب الشركات فضلا على عدد من القيادات التنفيذية البارزة بالمحافظة و منهم ، اللواء محمود ابراهيم السوليه مستشار المحافظ للمحليات والمهندس ولاء الدين حجازي والمهندس وليد فوزي عبد الموجود والمهندس الاستشاري كرم معوض علي والمهندسه منار كرم معوض والمهندس اسر ولاء صلاح الدين حافظ واللواء ابراهيم محروس والعميد شريف رافت حسين والمهندس احمد لاشين والمهندس ياسر ابو الزين والمهندس سامي ابو ورده والمهندس خالد الغنام والاستاذ الدكتور حسن عبده والمهندس محمد السكري والمهندس اشرف نصر الحجاوي والمهندس محمود عبد الصمد عامر والمهندس احمد ابراهيم عبد الهادي والمهندس شريف عبدالفتاح والدكتورة ايمان متولى والمهندس مصطفى السيد عبدالبارى.