نصائح مهمة من مركز المناخ للمزارعين

نصائح للمزارعين.. يبحث الكثير من المزارعين عن الإرشادات الخاصة بالزراعة ، حيث حدد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من النصائح والإرشادات العاجلة التى يجب على المزارعين اتباعها فى الفترة الحالية.

- العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه ولا بد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية للنبات وإجراء رية مع قصر الفترة بين الريات، وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر والابتعاد تماماً على الري وقت الظهيرة .

- إجراء عمليات حصاد القمح والدراس في الفترة الصباحية.

- تقليل أضرار التذبذبات الحرارية على بساتين الفاكهة في مرحلة العقد الحديث خاصة المانجو والعنب والزيتون والموالح والتين ومرحلة التزهير في الكمثرى والرمان، ويجب تقريب فترات الري وتقليل الكميات وإضافة 2 ك فولفيك + 3 نترات ماغنسيوم مع الري.

- دعم بساتين الفاكهة في مرحلة ما بعد العقد بالرش بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

- الزيتون "الأصناف الأجنبية بالتحديد" الإقلال من إضافة الأزوت والاعتماد على البوتاسيوم خلال هذه لفترة وإجراء توازن في التسميد مع حمل الشجرة الموجود وكذلك المانجو والموالح والعناية بفحص الأشجار ضد دودة براعم الزيتون وموت الأجنة في المانجو لأنها سوف تزيد.

- الفاصوليا الصيفي يجب الرش لامتلاء الحبوب بسترات البوتاسيوم 1.5 ك + 30 سم سيتوكينين 4% للفدان .

- المحاصيل الصيفية حديثة الزراعة "الذرة – القطن – السمسم – الصويا – الفول السوداني – الأرز " تكثيف اضافة الفسفور "حامض فسفورية او غيره" هام جدا لهذه المحاصيل بسبب انخفاض الحرارة ليلاً خاصة فى الوجه البحري .

- الخضر سواء مكشوف أو صوب، "الخيار والفلفل والباذنجان والكنتالوب بالتحديد " متوقع زيادة كبيرة فى معدلات "التنفيل" تساقط الزهر أو العقد الحديث.