أول تعليق مع «أوبر» بعد حادث الاعتداء على سيدة التجمع

عبرت شركة أوبر عن حزنها العميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، وأضافت في بيان لها، ردا على حادث اعتداء التجمع، قائلة: «نحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير، حيث إننا اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق».

وأضافت أنه «بمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق».

وتابعت: «نحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف».

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام سائق سيارة بمحاولة التعدي على سيدة بالقاهرة، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان مساء اليوم الإثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن تعدي سائق بإحدى شركات النقل الخاصة على سيدة بالقاهرة، بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 مايو الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (إحدى الفتيات) بأنها حال إستقلالها سيارة تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي قام قائدها بإصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض (كتر)، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار».

وأضافت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة في حينه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين في الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».