مدير المنتخب: تصريحات حسام حسن تم تحريفها

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر أنه تم عقدجلسة ودية مع الصحفيين ولم يكن مؤتمرًا صحفيًا مشيرا إلى أنه تم تحريف تصريح حسام حسن بأن الدوري لا يوجد به لاعب يصلح للمنتخب مشددا على أن حسام كان يقصد أن الدوري لم يُفرز لاعبين جدد للمنتخب عن القايمة الموجودة كما أننا أرسلنا خطابات للمحترفين علي رأسهم محمد صلاح كابتن المنتخب وهناك تواصل مع عمر مرموش منذ فترة وهناك محاولات لتأجيل العملية الجراحية في يده ومرموش لاعب مهم جدًا ولدينا أمل في لحاقه بالمباراتين المقبلتين كما أن محمد الشناوي حارس كبير وقيمة للمنتخب ورقم 1 في مصر له التقدير والاحترام والأهلي والزمالك أندية وطنية ولدينا ثقة في تعاونهم والتكاتف معنا وكلنا ايد واحدة