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بالفيديو.. تصريحات حسام حسن المثيره.. حقيقة ما قيل ومدير المنتخب يكشف السر
الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمرو الدرديري: بعذر حسام حسن والدوري المصري بدون مواهب

حسام حسن
حسام حسن

أكد عمرو الدرديري الناقد الرياضي، أن تصريحات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال جلسته مع الصحفيين، موفقة ولديه الحق فيها.

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وتابع الدرديري خلال تواجده ضيفًا مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الدوري المصري قليل المواهب وضعيف للغاية واتحاد الكرة ضعيف، وتصريحات حسام حسن لأنه قلق من شئ ما وبعذره".

وأضاف عمرو الدرديري: "على الورق التصفيات المؤهلة لكأس العالم سهلة، ولكن على أرض الواقع كل المنتخبات تحلم بالتأهل ولن تكون المهمة سهلة".

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