تفاصيل تطاول الشيبي على عامل غرف ملابس المصري

كشف الإعلامي أمير هشام تفاصيل أزمة المغربي محمد الشيبي في مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023-24.

وفاز فريق بيراميدز على المصري البورسعيدي بهدفٍ دون مقابل سجله رمضان صبحي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري المصري.

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، تجاوز بالفعل تجاه عامل غرفة ملابس المصري، بالإضافة إلى مدرب أحمال الفريق البورسعيدي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "عامل غرف الملابس لم يرد على الشيبي وأن الشحات له حق في الاعتداء عليه، ولكن تم احتواء الأزمة بعدما اصطحب كل من هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات، اللاعب المغربي لغرفة ملابس المصري للإعتذار".

وزعمت تقارير أنه عقب المباراة، وفي الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، نشبت مشاجرة بين محمد الشيبي وأحد أفراد الجهاز المعاون لفريق المصري، حيث عاتب الأخير اللاعب المغربي على تدخله القوي على أحد لاعبي الفريق البورسعيدي وهو سمير فكري، ليبادر الشيبي بسب عضو الجهاز الفني لـفريق المصري، ليتطور الأمر بين الطرفين، قبل تدخُّل مجلس إدارة المصري لفض المشاجرة.

أزمة الشيبي والشحات

وكان المغربي محمد الشيبي قد قاضى حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، بعد تعدي الأخير عليه عقب إحدى المباريات، فيما تستمر المحاكمة وتم تحديد يوم 30 مايو/أيار الجاري موعدًا لنطق الحكم، فيما تستمر المحاولات من أجل الصلح بين الطرفين وإقناع اللاعب المغربي بالتنازل عن القضية.

واتهم محمد الشيبي، خصمه حسين الشحات بالاعتداء عليه، والقذف والإهانة، فضلًا عن التهديد بالإيذاء الجسدي والنفسي، عقب نشر فيديوهات بشأن واقعة الصفع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، عقب لقاء الفريقين الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، في شهر يوليو الماضي.

يذكر أن الشيبي جاء إلى صفوف بيراميدز في صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الجيش الملكي، مقابل 400 ألف دولار، ووقع على عقد ينتهي في نهاية الموسم القادم، في 30 يونيو 2025.