وزير التربية والتعليم: نستهدف تحقيق عناصر التحول الرقمي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعي الوزارة لتحقيق عناصر التحول الرقمي ضمن برامج الخطة الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، الدكتور وليد آل على الأمين العام للمدرسة الرقمية؛ لتعزيز أوجه التعاون فى استكمال مبادرة المدرسة الرقمية فى مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة لها جهود كثيرة فى مجال التحول الرقمي؛ ومواكبة التطور التكنولوجى فى إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٢٤، لبناء جيل لديه المهارات الرقمية اللازمة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالتعليم المجتمعى، وأن فلسفة التعليم المجتمعي تمثل فرصة لاستكمال الاطفال التعليم، وهى إحدى العوامل التى تعمل على سد منابع الأمية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وجود مادة تعليمية تساعد على هذا بشكل أفضل.

وزير التربية والتعليم يوجه بإعداد دراسة تقييمية لمبادرة المدرسة الرقمية

ووجه وزير التربية والتعليم بإعداد دراسة تقيمية لمبادرة المدرسة الرقمية من خلال المركز القومى للامتحانات، لقياس أداء المعلمين ومدى إقبال الطلاب على هذه التجربة ومعرفة إيجابيات هذه التجربة والبناء عليها ومأسساتها، وذلك من أجل نقل هذه التجربة للدول الأخرى وللصالح العام.

كما وجه وزير التربية والتعليم بدعم مبادرة المدرسة الرقمية من خلال تشكيل لجنة من الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمي، والتطوير التكنولوجى بالوزارة، والإدارة المركزية لتطوير المناهج، لتطوير التعاون والتوسع فى هذه المبادرة.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة رندا حلاوة رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى، وسعد موقت مدير البرامج والمدارس الرقمية.

وتستهدف شراكة المدرسة الرقمية (TDS) مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) تحسين حياة الطلاب في المناطق المحرومة بما يتلائم مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتستهدف استخدام التعليم الرقمى بالمجتمعات الأقل حظا والأكثر احتياجا.

وبدأت الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة TDS في عام 2021، فى عدد من المدارس المجتمعية، بمحافظات الأقصر، وقنا، وأسيوط، وتضمنت مناهج المدرسة الرقمية دروساً ومواد تعليمية رقمية في مواد الرياضيات، والعلوم، والتي تعتمد على التعلّم الذاتي والمحاكاة التفاعلية، والتعلّم القائم على الألعاب، وجميعها مدعومة بأنظمة تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.

