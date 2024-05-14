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الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد فاروق:الزمالك يقترب من استعادة مصطفى شلبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي محمد فاروق أن مصطفى شلبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك اقترب من الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في لقاء البنك الأهلي الأخير.

وأوضح الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" 
أن مصطفى شلبي سيخضع لفحص طبي على هامش مران غدا الثلاثاء، لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال:" فرص لحاق مصطفى الزناري بلقاء الإياب صعبة للغاية، وخاصة وأن اللاعب مازال يخضع لبرنامجه التأهيلي ولن يشارك في التدريبات الجماعية خلال الفترة الحالية".

ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها يوم الأحد المقبل. 

الجريدة الورقية