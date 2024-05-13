شباب الصحفيين عن مؤتمر اتحاد القبائل العربية: حمل 7 رسائل مهمة في الداخل والخارج

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي أطلقه اتحاد القبائل العربية اليوم في المنصورية بمحافظة الجيزة للتعريف بدور الاتحاد في الفترة المقبلة حقق نجاحا كبيرا بعد أن وجه المسئولون عن الاتحاد رسائل مهمة في الداخل والخارج ووضعوا النقاط فوق الحروف وردوا بكل صدق وشفافية عن كل التساؤلات في الشارع المصري



قال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الإثنين: كلمات المسئولين والمشاركين في المؤتمر جاءت قوية وأكبر رد على أعداء الوطن من العملاء والخونة والمتأمرين من الهاربين خارج البلاد الذين يسعون في محاولات يائسة للنيل من هذا الاتحاد الوطني وسعيهم المستمر البائس لتشوية رموزة الوطنيين العاشقين لتراب الوطن.

اضاف طواله : إن إتحاد القبائل العربية الظهير الشعبي للدولة المصرية في مواجهة الأزمات بالإضافة إلى انه داعم بقوة وعزيمة الأبطال للدولة في تنفيذ عملية التنمية الشاملة على أرض الفيروز الطاهرةووقوقة صفا واحدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة أراضيه و دعم القيادة السياسية الحكيمة في التصدي لمحاولات التهجير القسري بهدف تصفية القضية الفلسطينية .

أشار رئيس الجبهة إلى إن الاتحاد يحمل كل الخير لأبناء الشعب المصري العظيم من خلال إقامة المشروعات المختلفة في سيناء حيث يضم الإتحاد مجموعة من رموز القبائل الوطنيين المهمومين بقضايا الوطن من الصعيد إلي رفح امتداداً إلي البحر الاحمر حتى مطروح حيث تهدف عملية توحيد القبائل في كيان واحد إلي مساندة الدولة في مواجهة أي مخاطر تهدد البلاد.