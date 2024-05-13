وزير التعليم العالي: إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة

كشف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





جاء ذلك خلال ختام فعاليات هاكاثون التكنولوجيا الأول الذي نظمته جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بحضور الدكتورة هبة سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ونوه وزير التعليم العالي عن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطي جميع أنحاء الجمهورية في إطار دعم هذا المسار التعليمي الهام.

وأثنى وزير التعليم العالي على الابتكارات التي قدمها الطلاب في مختلف المجالات، خاصة وأنها تواكب أحدث النظم التكنولوجية الحديثة.

ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب ببذل المزيد من الجهود لتطوير ابتكاراتهم؛ لتكون قادرة على المنافسة في السوق المحلي.

وزير التعليم العالي: وجود 10 جامعات تكنولوجية

وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 10 جامعات تكنولوجية حاليًا تقدم برامج دراسية حديثة ومُتميزة تواكب مُتطلبات واحتياجات سوق العمل.

وأعرب وزير التعليم العالي عن سعادته بالابتكارات والمنتجات التكنولوجية المُتميزة للطلاب، والتي يمكن أن تتحول إلى منتجات قابلة للتنفيذ.

وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات التكنولوجية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية بالأقاليم الجغرافية المختلفة بجمهورية مصر العربية، يما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة المصرية، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن وزير التعليم العالي جهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة الذين قدموا الدعم اللازم للطلاب لكي ينجحوا في تقديم هذه الابتكارات والمُنتجات المُتميزة، لافتًا إلى أن الهاكاثون يعُد فرصة كبيرة للطلاب لعرض مشروعاتهم الرائدة في مختلف المجالات، وإظهار قدراتهم وخبراتهم في المجال التكنولوجي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين جميع الجامعات التكنولوجية، وكذلك تشجيع الطلاب على تطبيق ما يتعلموه عمليًا بما يُظهر قدراتهم الحقيقية ومهاراتهم.

وأضاف وزير التعليم العالي أن الطلاب أظهروا من خلال مشاركتهم الفعالة والمبتكرة القدرة على مواجهة التحديات التكنولوجية المُعاصرة وتقديم حلول لها، مما يدل على أن الشباب لديهم القدرة والإرادة ليكونوا قادة في المُستقبل، ويساهموا في تحقيق التنمية والرخاء لوطننا.

