وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻰ: إﻧﺸﺎء ١٧ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء الجمهورية

ﻋﺎﺷﻮر« ﻳﺸﻬﺪ ﺧﺘﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت »ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن« ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ٦ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮجية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تنامى دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة فى تقديم خدماتها المُجتمعية للمواطنين فى المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية فى رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التى تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذى تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التى تعمل حاليًا هى مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، و جامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت فى مراحل مُتقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المُتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل مُعظمها سيكون خلال العام الدراسى القادم، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، بوجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المُترددة على هذه المستشفيات.