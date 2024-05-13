ميدو: اللوائح "اللي على الكيف" وراء أزمات الكرة المصرية

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم غير المدروسة وغير الواضحة هي السبب في أزمات الكرة المصرية.

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وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عدم وجود لائحة واضحة في اتحاد الكرة هو السر وراء أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. البعض يتخذ قرارات سريعة وغير مدروسة، لوائح اتحاد الكرة غير معروفة وغير واضحة".

وأضاف: "من تسبب في أزمة محمود كهربا، لاعب الأهلي وانسحاب الزمالك من كأس السوبر كان هو اتحاد الكرة والمسئولين فيه أيضًا.. إذا كانت العقوبة تم توقيعها في وقتها لما اعترض الأهلي عليها".

وتابع: "تقارير المراقبين في المباريات انتهت في كرة القدم، المراقب هو رجل اتحاد الكرة، وهم من يقومون بتعيينه.. التمسك باللوائح القديمة واللي على الكيف تتسبب في الكثير من الأزمات للكرة المصرية".

وأكمل: "بيان الأهلي أمس الأحد هو بالأساس عن أزمة الشحات والشيبي، إذا سحبنا تلك الأزمة من المشهد لما رأينا بيان الأهلي أمس".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "وصلنا الآن إلى أن لاعب دولي لم يحصل على عقوبته الكافية أصبح مهددًا بالحبس.. نريد الهدوء وحل هذه الأزمة".