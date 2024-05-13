أمير هشام: أتمنى عدم تكرار جلسة حسام حسن الودية مع الصحفيين منعًا للجدل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لا يحُبذ فكرة عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جلسات ودية مع الصحفيين والإعلاميين.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسات الودية تصنع حالة من الجدل وخاصةً أن جزء كبير من التصريحات التي تم نشرها غير صحيح".

وأضاف أمير هشام: "أتمنى انهاء هذا الأمر وعدم تكراره، وحال رغبة المدير الفني في التحدث يكون عن طريق مؤتمر صحفي فقط، خاصةً أن المرحلة المقبلة تتطلب الهدوء".