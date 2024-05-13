الثلاثاء 14 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: أتمنى عدم تكرار جلسة حسام حسن الودية مع الصحفيين منعًا للجدل

حسام حسن
حسام حسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن لا يحُبذ فكرة عقد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، جلسات ودية مع الصحفيين والإعلاميين.

إقرأ أيضًا..

txt

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تصريحات حسام حسن عن لاعبي الدوري المصري

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسات الودية تصنع حالة من الجدل وخاصةً أن جزء كبير من التصريحات التي تم نشرها غير صحيح".

وأضاف أمير هشام: "أتمنى انهاء هذا الأمر وعدم تكراره، وحال رغبة المدير الفني في التحدث يكون عن طريق مؤتمر صحفي فقط، خاصةً أن المرحلة المقبلة تتطلب الهدوء".

مواد متعلقة

علاء‭ ‬فاروق‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الزراعى‭: ‬ قروض‭ ‬ميسرة‭ ‬بفائدة‭ ‬5‭% ‬لمربى‭ ‬الأبقار الحلابة والسداد من عائد الإنتاج

يحـــــدث فى المصــــرف المتحــــد.. التوسع‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الصناعات‭ ‬ذات‭ ‬الكثافة‭ ‬التكنولوجية‭ ‬والأعلى‭ ‬إنتاجًا‭ ‬والمنتجات‭ ‬التمويلية‭ ‬الخضراء

معوض وشوقي على رأس المرشحين للإنضمام لجهاز منتخب مصر

بث الثقة فى الاقتصاد.. واجب وطنى!

كواليس اتفاق رئيس رابطة الأندية مع رينارد لتدريب منتخب مصر

أمير هشام: أشرف صبحي السبب في وجود حسام حسن على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»

على الحجار يكشف لأول مرة عن مفاجآت حصرية حول أولى حفلات مشروع «100 سنة غنا»
الجريدة الورقية