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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش بدوري نايل

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء طلائع الجيش غدا الخميس باستاد جهاز الرياضة العسكري وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

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كواليس مران الاسماعيلى استعدادا لملاقاة طلائع الجيش في الدوري الممتاز

القائمة جاءت على النحو التالي…

حارس مرمى ..أحمد عادل ،محمد فوزي.

الدفاع ..حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ،محمد دسوقي،محمد عمار ،حمدي النقاز.

الوسط .. عماد حمدي ،هشام محمد ،عمر الساعي ،بشار أشرف ،محمد مخلوف ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عبد الرحمن مجدي ،مروان حمدي ،عبدالرحمن الدح ، إيريك تراوري.

الهجوم .. نادر فرج ،باسم مرسي.

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