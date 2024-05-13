فريدة سيف النصر تكشف حقيقة تغيير نهاية مسلسل العتاولة بسببها (فيديو)

نفت الفنانة فريدة سيف النصر ما تردد عن تغيير نهاية مسلسل العتاولة بسببها، قائلة: “لم يتم تغيير نهاية المسلسل بسبب تعرضي لوعكة صحية”.

تفاصيل الوعكة الصحية

وأضافت فريدة سيف النصر، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج " واحد من الناس" المذاع على فضائية "الحياة"، مساء اليوم: "تعرضت لوعكة صحية وعملولي قسطرة ومكنوش عارفين انا عندي إيه، وتحاليلي مكنش فيها أي حاجة لكن رجلي كانت وارمة وكان بيغمى عليا ".

وتابعت فريدة سيف النصر:" مكنتش بنسى جمل المشاهد في مسلسل العتاولة زي ما قال البعض"، مضيفة:" كنت بذاكر كويس وبقول كلامي كله زي القطر".

وحقق مسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

وبعد النجاح الكبير الذي حصده مسلسل العتاولة، أعلن المخرج أحمد خالد موسى، عن مفاجأة كبيرة وهي وجود جزء ثانٍ ، وكتب: "العتاولة 2 رمضان 2025، إن شاء الله أول جزء تانى فى حياتي مع ألذ شركة ومنتج ونجوم وكرو ويلا بينا ".

موعد بدء تصوير مسلسل العتاولة 2

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل العتاولة 2 بداية شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني ظهور أبطال جدد، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابه الجديدة.

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ويقدم قصة اجتماعية مشوقة عن عائلة “العتولي” التي تحظى بنفوذ كبير داخل الحارة. يواجه “عمر العتولي” زعيم العائلة العديد من التحديات والصراعات مع بعض أهالي الحارة، بينما يحاول “حسن العتولي” شقيقه أن يساعده في حل هذه الصراعات والحفاظ على اسم العائلة.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل العتاولة، بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، بوستر خاص لجميع أبطال العمل، والذي تم عرضه في رمضان 2024.