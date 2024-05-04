هاتموتوا صح.. فريدة سيف النصر تستشهد بأبطال العتاولة (تفاصيل بالصور)

نشرت الفنانة فريدة سيف النصر منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مستنكرة من خلاله بعض الشائعات التي نُشرت فيما يخص اسباب استبعادها من مسلسل العتاولة وأشارت لعدد من الفنانات على المنشور ومنهم مي كساب ومنة تيسير.

وكتبت :" ردوا انتم يااولادي في العتاوله ..قال ايه اللهم صلي عالنبي كنت في التصوير معاكم ..مش عايزاكم تبقوا كويسين وباوتركم جامد ..بإمارة انكم معظم الوقت معايا في اودتي..حسبي الله..هو ايه الغل مني ده عيب انا لا املك في الدنيا إلا بفضل الله حب الناس ليا..وده اللي تاعب اللي بيكتب والناس تتداول الكلام..واعتقد ربنا بيحب الطيب وا الا مايحببش خلقه فيا..يا. اهمدوا يا ربنا يتصرف فيكم".

فريدة سيف النصر

وتابعت فريدة: “في لسه بناتي مش عندي بس هما هايكلموا بعض وفي امير .ياجماعه دوول حبايب قلبي وبنكلم بعض علي طول دوول ولادي ياحقيرين..وكل زملائي من زمان لليوم بس خلينا في الكلام الحالي .وبالنسبه لزمايلي الكبار متهيألي سمعتم مع عمر اديب اول ما كلموني قالوا وااااو وكلهم رحبوا ووحشتينا ..هاتموتوا صح..”.

فريدة سيف النصر

واختتمت سيف النصر منشورها قائلة: "أنا كان معايا احلي ناس اخراج وتمثيل وإنتاج .وبحبهم وبيحبوني..عينكم بس جت مسممه وفي رجلي والحمدلله جت فيا مش في حبايبي كلهم. وخفيت بفضل الله .حسبي الله..".

فريدة سيف النصر عبر فيسبوك

وردت مي كساب على المنشور قائلة :" الأستاذه الأم الفنانة القديرة الناجحة إللي مكسره الدنيا كلنا بنحبك ونحترمك حضرتك إضافه لينا كلنا يا ست الستات".

كما علقت الفنانة منة تيسير قائلة: "يا جماعه بطلوا كلام فارغ وإشاعات احنا كلنا بنحب بعض ولا في أي حاجة من الكلام ده حصل ومش عرفه الكلام جه على أساس إيه عيب بجد عيب وبس بقا فريدة سيف النصر حبيبتي ست الكل ولا تزعلي نفسك ده ضريبه النجاح ولا تشغلي بالك حضرتك حبيبتنا وست الكل بنحبك كلنا".

قصة مسلسل العتاولة

تدور أحداث مسلسل العتاولة حول شقيقين هما نصار وغلذي يقوم بدوره أحمد السقا وخضر الذي يقوم بدوره طارق لطفي اللذان ورثا مهنة السرقة عن والدهما حيث يُعرف نصار بذكائه ودهائه، بينما يُعرف خضر بشجاعته وتهوره، وتُقلب حياة نصار رأسًا على عقب عندما يقع في حب حنة الشي تقوم بدورها زينة ، ويقرر أن يترك عالم السرقة ليبدأ حياة جديدة معها، وتاوالى الأحداث حتى أخر حلقة.