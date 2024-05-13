حملة مرورية تضبط 15 دراجة نارية مخالفة

نجحت الإدارة العامة للمرور في وزارة ‏الداخلية ‏في (15) دراجة نارية ‏مخالفة، في حملة ‏أمنية. ‏

اقرأ أيضاًً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت





جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة ‏الداخلية ‏بتكثيف الحملات المرورية على ‏كافة الطرق ‏والميادين لتسيير الحركة ‏المرورية وتحقيق ‏الإنضباط المرورى، ‏والحد من وقوع الحوادث على ‏الطرق .‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. ‏وتواصل ‏أجهزة وزارة الداخلية حملاتها ‏لضبط المخالفات ‏المرورية. ‏

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في ‏التجمع ‏‏الخامس، حيثيات براءة مُتهمٍ بحيازة سلاح ‏أبيض ومخدرات في دار السلام. ‏

اتهامات النيابة العامة ‏

واتهمت النيابة العامة كريم.ع بأنه في يوم 30 ‏يوليو 2022 بدائرة قسم شرطة دار السلام ‏أحرز ‏جوهراً ‏مُخدراً (الهيروين)بقصد الإتجار في غير ‏الأحوال المُصرح بها قانوناً. ‏

كما اتهمته بأنه أحرز سلاحاً أبيضاً (مطواة) دون ‏مسوغ قانوني. ‏

حُكم المحكمة ‏

حكمت المحكمة حضورياً ببراءة المُتهم كريم.ع مما ‏أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر ‏والسلاح الأبيض ‏‏المضبوطين. ‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين طارق محمد أبو ‏عيدة وخالد عبد ‏‏الغفار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، والأستاذ محمد طه ‏أمين السر. ‏

حيثيات البراءة

وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها أحاطت ‏بواقعات الدعوى وظروفها وإنها لا ‏تطمئن لصحة ‏الاتهام ‏القائم فيها. ‏

ذلك أنه من المقرر أن يكفي أن يتشكك القاضي ‏الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ‏كي ‏يقضي ‏ببراءته، ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة ‏بالإدانة يتعين أن تبنى على الجزم ‏واليقين وليس ‏مجرد الظنم ‏والتخمين. ‏

وأضافت الحيثيات :"الرواية التي سطرها ضابط ‏الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات ‏‏النيابة ‏العامة لا ‏تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها ‏ومن دواعي عدم الاطمئنان أنه ‏‏ليس من المُتصور عقلاً ‏ومنطقاً ‏أن يقوم المتهم بإحراز سلاح أبيض "كتر" ‏وحمله بطريقة ‏‏ظاهرة بالطريق العام جهاراً وعلى ‏رأى ومسمع ‏من المارة". ‏

وتابعت :"جاء ذلك في مواجعة ضابط الواقعة ‏انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع ‏‏علمه ‏بخطورة هذا ‏النشاط، والعقوبة المغلظة له، ‏وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".‏

وأضاف :"الأمر يثير الشك في عقيدة المحكمة حول ‏صحة الواقعة، وتستشف منه ‏‏المحكمة أن للواقعة ‏‏صورة أخرى حجبخا ضابط الواقعة ليضغي مشروعية ‏على ‏‏إجراءته".‏

وتابع نص الحيثيات :"الأوراق خلت من ثمة دليل ‏يقيني مُعتبر يصلح لإدانة المتهم ‏‏بمقتضاه ومن ثم ‏لا ‏يسع المحكمة سوى القضاء ببراءة المتهم مما ‏أسند إليه".‏