الداخلية تكشف تفاصيل خطف فتاة واغتصابها على يد سائق أوبر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام سائق أوبر بمحاولة التعدي على فتاة وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدي سائق "بإحدى شركات النقل الخاصة" على سيدة بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى الفتيات) بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكى" قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر" مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.