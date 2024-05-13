وزير الزراعة: الدولة أنفقت المليارات دعما لمنظومة الأمن الغذائي

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية طبقت منظومة الأمن الغذائي واستصلحت الصحراء لتأمين غذاء المصريين الآن وفي المستقبل.

ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الاعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، إن مشروع مستقبل مصر هو إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة المصرية في مجال الإنتاج الزراعي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي في رؤية مصر 2030.

ولفت القصير النظر إلى الاهتمام العالمي بمسألة الأمن الغذائي، موضحا أهمية مشروع مستقبل مصر والذي تم افتتاحه اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة الإنتاج الزراعي والتصدير وتوفير فرص العمل.



واكمل أن الدولة صرفت المليارات لدعم منظومة الامن الغذائي، منوها أن الرئيس تحدث اليوم على مفهوم الاكتفاء الذاتي، وهو مسالة نسبية يحكمنا فيها توفر الموارد الطبيعي، منوها أن محدودية الأراضي الزراعية والمياه من الأمور التي تواجهنا وتعيقنا، اضافة الى الزيادة السكانية .

وواصل وزير الزراعة أن كل دولة تنتج ما تتميز فيها، ولا يوجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في كل المحاصيل، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بشراء اردب القمح من المواطن بـ 2000 جنيه وهو أعلى من السعر الغذائي.

كيلو الفراخ في المزرعة بـ 75 جنيه

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن كيلو الفراخ في المزرعه بـ 75 جنيه والأمر متوقف على على عناصر التكلفة، والتي يكون جزء منها مرتبط بالدولار وجزء مرتبط بالإنتاجية وآخر مرتبط بالاستهلاك والعرض والطلب.

ونوه إلى أن السعر العادل للحوم يحكمه عناصر التكلفة، مشيرا الى انه يختلف من مكان لمكان ومن بائع لاخر، مثلها مثل اي سلعة.

وأشار إلى أننا نُغطي 55% من احتياجات المصريين من اللحوم ، موضحًا ان تكلفة اللحوم لها دور في تحديد الأسعار، ونعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من اللحوم استعدادا لعيد الأضحى.

واختتم ان ملف الأمن الغذائي شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية في ظل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وكافة الأزمات التي مرت على مصر والعالم