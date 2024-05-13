غدا محاكمة المتهم بـ دهس طبيبة التجمع الخامس

تنظر محكمة التجمع الخامس، غدا الثلاثاء، محاكمة المتهم بالتسبب في دهس الطالبة “تسنيم عزت بسطاوي” بالطب البيطري بالقاهرة الجديدة.

ووفقًا للشاهد الأول في تحقيقات النيابة العامة، فإن الحادث وقع يوم الإثنين الموافق 12 فبراير 2024، في تمام الساعة 9:30 مساءً، حيث كان في مقر عمله في إحدى الشركات بمنطقة التجمع.

وأوضح الشاهد، أنه شاهد سيارة من نوع بي إم دبليو بلون كحلي تسير بسرعة فائقة تتجاوز 160 كيلومترًا في الساعة، ودهست فتاة تُدعى تسنيم عزت بسطاوي، التي كانت تتحرك بشكل طبيعي وهادئ، مشيرًا إلى أن السيارة ألقت بها في الهواء قبل أن تسقط على السيارة ثم على الأرض.

وأشار الشاهد إلى أن قائد السيارة حاول الفرار، لكن تم إيقافه من قبل سيارات أخرى لاحقته.

كانت النيابة العامة قد أحالت نجل مصرفي معروف، متهم بدهس الطالبة بكلية الطب البيطري، تسنيم عزت، بسيارته، إلى محكمة الجنح.

أقوال المتهم

وبسؤال المتهم، قرر بأنه خلال سيره بالسيارة، فوجئ بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن، ما تسبب في اصطدامها وحدوث إصابتها، ما دفعه إلى التوقف والاتصال بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

وبمعاينة السيارة، تبين وجود تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الأمامي وكسر “الإكصدام” والمرآه بالجانب الأيمن، وتطبيق بالرفرف الأمامي الأيمن و"الكبوت".

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بلاغا من شرطة النجدة، بوجود مصادمة ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة تسنيم عزت بسطاوي، 23 سنة، طالبة بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، ونُقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات، تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة “عبد الله.أ” (18 سنة)، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب فى إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج.