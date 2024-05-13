الإثنين 13 مايو 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيفرتون يقدم عرضا مغريا لنجم الفريق يدرس للتجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

يدرس سياموس كولمان قائد نادي إيفرتون العرض الذي تلقاه لتمديد عقده مع فريق الإنجليزي لمدة عام واحد، حيث ينتهي عقده الحالي نهاية الشهر المقبل.

ومدد كولمان /35 عاما/ عقده مع إيفرتون لمدة 12 شهرا الصيف الماضي، وأكد أنه من الصعب الرحيل عن النادي الذي انضم إليه في 2009.

وقال كولمان لمحطة تليفزيون "إيفرتون" اليوم الاثنين: "لدينا عام أخر هنا في جوديسون بارك لذا أنا سعيد بتلقي مثل هذا العرض ، وعلي أن أفكر به".

وأضاف "هذا النادي يعني كل شيء بالنسبة لي، قلت من قبل لدى تجديد عقدي أنه من الصعب الرحيل عن شيء تحبه".

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