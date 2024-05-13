الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أطعمة تؤدي إلى شيخوخة الجسم.. أحذرها

أطعمة
أطعمة

كشفت الطبيبة الروسية غالينا فولكوفا عن الأطعمة التي تؤدي إلى شيخوخة جسم الإنسان.

وأشارت فولكوفا إلى أن "الأطعمة فائقة المعالجة تسبب في المقام الأول شيخوخة الجسم، وبينها الأطعمة التي تنتج في الظروف الصناعية وتحتوي على مكملات مختلفة، مثل المواد الحافظة والمستحلبات والنكهات الصناعية، وكذلك المنتجات التي تحتوي على كميات كبيرة من السكر".

ومن أجل إبطاء الشيخوخة نصحت أخصائية التغذية بالالتزام بنظام غذائي متوازن في جميع العناصر الغذائية الأساسية، وهي البروتينات والدهون والكربوهيدرات، بالإضافة إلى شرب كمية كافية من الماء. كما يجب أن يحتوي النظام الغذائي اليومي، حسب الطبيبة، على قدر كاف من الفواكه والخضروات، أي ما يعادل 400-500 غرام من الأطعمة النباتية.

الجريدة الورقية