الاختبار الأول لتأهيل كوادر الصف الثاني من الإداريين في جامعة عين شمس

عقد اليوم الأحد الاختبار الأول للإداريين بكلية الآداب جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء أحمد لاشين الأمين العام للجامعة والاستاذ محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة.

جاء ذلك انطلاقا من رؤية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ضياء زين العابدين لتأهيل وإعداد كوادر الصف الثاني من الاداريين بالجامعة على نحو علمي متطور ، يكفل المساواة للجميع.

وبلغ عدد الذين ادوا الاختبار اليوم أكثر من ٥٠٠ إداري والذي تم ترشيحهم من مختلف إدارات الجامعة، على مدار اليوم من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة عصرا.

اختبار الإداريين في جامعة عين شمس

دورة إعداد المصحح اللغوى بآداب عين شمس

اختتمت فعاليات دورة إعداد المصحح اللغوي والتى نظمتها كلية الآداب جامعة عين شمس علي مدار شهر لعدد 70 متدربا، تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل عميد كلية الآداب وإشراف الدكتورة حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتورة رشا زغلول، مدير وحدة تدريب ودراسات اللغة.

تم خلال الحفل تسليم الشهادات المعتمدة للمتدربين في الدورة، كما تم تكريم الفائزين بالمركزين الأول والثاني بدروع تقديرية من وحدة تدريب ودراسات اللغة العربية بالكلية تقديرًا لتميزهما في الدورة.