7 يوليو.. الحكم على تجار مخدرات أسيوط

قررت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الاثنين، حجز محاكمة 15 شخصا متهمين بتشكيل عصابة تخصصت في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر وإطلاق أعيرة نارية على قوات الشرطة خلال مداهمتها لمكان تجارتهم بعزبة خلف بدائرة قسم ثان أسيوط، لجلسة 7 يوليو القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل الرئيسان بالمحكمة و المستشار شوكت زيان على نائب رئيس المحكمة ، وأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين حيث دفع الحاضر عن المتهمين بعدم معقولية الواقعة حيث انه كان بإمكان المتهمين الفرار فور مشاهدتهم القوات تحاصر المكان خوفا من تصفيتهم ، لافتا إلى أن المتهمين تم ضبطهم من أماكن متفرقة وتم عمل محضر إجراءات بأنهم كانوا متواجدين مكان الواقعة وما تحتوي عليه أوراق الدعوة غير صحيح وتم تدمير مستقبلهم فمنهم من يعمل بجامعة أسيوط ومحبوس على ذمة القضية منذ عامين .

وأضاف دفاع المتهمين أن محرر محضر التحري صنع من نفسه بطلا من ورقا ورتب كل ما حدث على هذه العقدة وسعى أن يكون في أوراقه جريمة وهمية لا صلة لها بالواقع دون وقائع وصدر الأمر بتشكيل عصابي اسند فيه إلى كل متهم دورا باطلا لا دليل عليه في الأوراق واستكمل أوراقه بجريمة من خلال أقوال المتهمين أنفسهم الذين اجمعوا جميعا على أمورا تدينهم بلا ضرورة في الأوراق .

تعود وقائع القضية رقم 5985 لسنة 2022 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب أحمد عبد المقصود معاون مباحث قسم ثان أسيوط تفيد قيام كلا من " محمود . ع . م "، 63 عاما ، و " عبد النبي . م . ع " و " علاء . م . ع " و " عمرو . م . ع " و " أحمد . م . ع " ، 32 عاما ، و " حسن . أ . م " ، 34 عاما ، و " محمود . م . أ " و " مصطفى . ج . م " و " سيد . ح . م " و " وائل . ك . م " و " هشام . ج . أ " ، 25 عاما ، و " أحمد . م . ع " ، 32 عاما ، و " شريف . ب . م "، 34 عاما ، و " أحمد . أ . ح " ، 23 عاما ، و " أحمد . ش . إ " ، 31 عاما ، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في مادة الهيروين والشابو المخدر جملة ونصف الجملة وقطاعي متخذين من عزبة النخل مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي مستغلين طبيعة المنطقة الجغرافية الصعبة الوصول إليها .

وأضافت تحريات النقيب أحمد عبد المقصود معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، إلى اتخاذ المتهمين من شخصهم ومسكنهم وملحقات مسكنهم أماكن لإخفاء تلك الممنوعات كما أنهم يحرزون أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم .

وأشارت التحريات إلى وجود غرفة من الطوب الأبيض والخوص تابعة للمتهمين يتخذونها مركزا لمزاولة نشاطهم الإجرامي يستخدمونها في عملية بيع المواد المخدرة يقوم على تأمينها مجموعة من المتهمين حاملين الأسلحة النارية والذخائر ضمن دورهم في التشكيل العصابي .

وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب أحمد عبد المقصود معاون مباحث قسم شرطة ثان أسيوط تحت إشراف العقيد سعد عبد الجواد مفتش مباحث القسم والرائد بركات أحمد بركات رئيس مباحث قسم شرطة ثان أسيوط في ذلك الوقت قوة من الشرطة برفقة الرائد محمد أبو دومة والنقيب حسام طاهر معاوني مباحث القسم مدعومين بمجموعات قتالية وعدة مدرعات وعقب وضع خطة استهداف وحصار المتهمين بمكان تواجدهم وقامت القوات بمحاصرة منازل المتهمين والغرفة التي يستخدمونها في مزاولة نشاطهم وحال استشعارهم بالقوات قاموا بالخروج من الغرفة حاملين الأسلحة النارية وقاموا بإطلاق وابل كثيف من الأعيرة النارية بشكل عشوائي صوب قوات الشرطة وقامت قوات الشرطة باتخاذ ساترا وإطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء إلى إنهم استمروا بشراسة في إطلاق الأعيرة النارية واستمر تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين المتهمين وقوات الشرطة حتى أن استطاعت القوات من محاصرتهم وإسكات مصادر النيران .

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم الثامن " مصطفى . ج . ع " وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و 2 طلق ناري و قطعة كبيرة " فرش " حشيش المخدر و وكيس بلاستيكي بداخله لفافات لمادة الهيروين المخدر كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الثالث عشر " شريف . ب . م " وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع وذخائر وضبط المتهم الخامس " أحمد . م . ع " وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية و 14 طلق ناري و 2 فرش حشيش مخدر وضبط المتهم الرابع عشر " أحمد . أ . ح " وبحوزته كيس بلاستيكي بداخله مادة الهيروين المخدر وضبط المتهم السادس " حسن . أ . م " وبحوزته بندقية آلية بداخلها 10 طلقات نارية وكذلك 46 طلق ناري من ذات العيار بين طيات ملابسه .

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الخامس عشر " أحمد . ش . إ " وبحوزته كيس بداخله مادة الهيروين المخدر وضبط المتهم الأول " محمود . ع . م " وبحوزته بندقية خرطوش تركي الصنع و 4 طلقات من ذات العيار ومبلغ مالي 1640 جنيها وضبط المتهم الثاني عشر " أحمد . م . ع " وشهرته " علي أبو الروس " وبحوزته بندقية آلية و 15 طلق ناري من ذات العيار وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 5 قطع كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وبتفتيش منزله عثر بداخل البوتاجاز داخل منزله على خزينة حديدية بها 25 طلقة وكيس بلاستيكي بداخله 40 طلق ناري وكذا مسدس تركي الصنع .

كما تمكنت القوات من ضبط المتهم الحادي عشر " هشام . ج . أ " وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع و 2 طلق ناري وبتمشيط المنطقة عثرت القوات على جثة المدعو " وليد . ع . أ " مصاب بطلق ناري بالصدر وبجواره بندقية آلية وبداخلها 9 طلقات نارية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام .

وتمكن المتهمين الثاني " عبد النبي . م . ع " و الثالث " علاء . م . ع " و الرابع " عمرو . م . ع " و التاسع " سيد . ح . م " من الهرب بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة وسط الزراعات محرزين أسلحة نارية .