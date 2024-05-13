الإعدام للمتهمين بإنهاء حياة مواطن لسرقته في بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات الجيزة بالإعدام شنقا على المتهمين في واقعة قتل المجني عليه محمد. س، مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته.

الإعدام للمتهمين بقتل مواطن لسرقته في بولاق الدكرورالإعدام للمتهمين بقتل مواطن لسرقته في بولاق الدكرورالإعدام للمتهمين بقتل مواطن لسرقته في بولاق الدكرور

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 3288 لسنه 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين في يوم 15 نوفمبر 2022 بدائرة قسم شرطه بولاق الدكرور محافظة الجيزة قتلا المجني عليه محمد، س عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكالبوا عليه مطبقين على أنفاسه، قاصدين من ذلك قتله فأحدثا ما به من إصابات والتي أوردها تقرير الصفة التشريحية.

وبتقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وبالعرض على جهات التحقيق أمرت بإحالة القضية للمحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة.

وباشرت محكمة جنايات الجيزة جلسات المحكمة في القضية رقم 3288 لسنه 2023 جنايات بولاق الدكرور، وأمرت بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا.