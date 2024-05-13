تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة،تشكيل فريقه لمواجهة ريال سوسيداد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني.

ويبحث برشلونة عن الفوز من أجل إنهاء الموسم في المركز الثاني مستغلًا تعثر جيرونا، حيث أن صاحب المركز الثاني سيشارك في بطولة السوبر الإسباني الومسم المقبل.

تشكيل برشلونة أمام ريال سوسيداد

حراسة المرمى: ماك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوليس كوندي، كوبارسي، إينييجو مارتينيز، جواو كانسيلو.

الملعب: إيلكاي جوندوجان، أندريس كريستنسن، بيدري جونزاليس.

الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا ألكانتارا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : إينياكي بينيا، كوشين، أراوخو، ماركوس ألونسو، هيكتور فورت، سيرجي روبيرتو، أوريول روميو، فيرمين لوبيز، فيران توريس، جواو فيليكس، فيتور روكي.