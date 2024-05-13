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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا

بوابة الوفد الإلكترونية

يقود النجم المصري محمد صلاح تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "فيلا بارك" في ختام منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

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ويحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 78 نقطة، في حين أستون فيلا لديه 67 نقطة في المركز الرابع.

تشكيل ليفربول أمام أستون فيلا..

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، كوانساه.

خط الوسط: واتارو إندو، ماك أليستر، هارفي إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من : كيليهر، كوناتي، سوبوسلاي، نونيز، جونز، تسيميكاس، جرافنبرخ، بيايتيش، برادلي.

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