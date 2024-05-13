طارق العشري يعلن قائمة الاتحاد لديربي الإسكندرية أمام سموحة

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري القائمة الأساسية لفريقه لمواجهة سموحة في الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرةالقدم دوري "nile".

إقرأ أيضًا..

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة سموحة كل من ..

حراسة المرمى: المهدي سليمان. عمر صلاح.

خط الدفاع: هشام صلاح ، ابو سليمه ، الحبيب حسن ، كريم الديب ، عمرو صالح ، محمود شبانه ، سيف تقا ، شريف رضا.

خط الوسط : عمر الوحش ، ناصر ناصر ، بيكالي اوبامي ، هاني الطامي ، مورو ساليفو ، سطوحي.

خط الهجوم: بواتينج ، رجب عمران ، ميسي ، عبدالغني محمد.