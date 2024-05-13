اقرأ غدا بالوفد.. بدء حصاد خيرات الدلتا الجديدة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "بدء حصاد خيرات الدلتا الجديدة".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي": 2 مليون فدان في مشروع "مستقبل مصر" تدخل الخدمة العام المقبل

حجم المشروع يساوي 4 محافظات كبيرة.. وتنفيذه يتم في وقت قصير

عبدالسند يمامة: الشعب الفلسطيني محصن بالقانون الدولي ضد الإبادة.. ولابد من معاقبة مرتكبي الجريمة

فرحة فلسطينية.. وصدمة إسرائيلية بانضمام مصر لـ "الجنائية الدولية"

حماس تثمن دور "القاهرة" لوقف الحرب ومحاسبة الاحتلال على جرائمه

"الأزهر" يرحب بتدخل مصر لدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

اليوم.. إطلاق منظومة التقاضي الإلكتروني في محاكم مجلس الدولة على مستوى الجمهورية

السعودية: تأشيرة الحج ملزمة.. ولا فريضة بدونها

تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى المبارك