كلام فى الهوا

الإثنين 13/مايو/2024 - 08:29 م 5/13/2024 8:29:01 PM

عشم إبليس فى الجنة.. عبارة يرددها المصريون من قديم الأزل عندما يشاهدون هؤلاء اللصوص الذين يتوهمون أنهم غير مكشوفين بالمرة، رغم أنهم خارجون عن كل الأعراف والأخلاق، مبدأهم «بكام» أى كل شىء لديهم قابل للبيع والشراء، يكونون العصابات التى أطلقوا عليها مسمى عصريا «ميليشيات» حتى يصوروا للناس أنهم أصحاب قضية، يتسللون للسلطان ويقدمون أنفسهم على أنهم فى ظهره، وأن ما لديهم من قوة فهى مسخرة له، هو كاذب لأن هؤلاء الذين يتمنون الحياة والآخرة شعارهم قوتهم لمن يدفع، فإذا توقفت لحظة عن الدفع انقلب عليك، هؤلاء يسيرون فى طريق الشيطان، لا ينظرون خلفهم، رغم ذلك ما زالوا يطلقون على أنفسهم شيوخ وزعماء قبائل، لهؤلاء نحارب فى العراق والسودان وروسيا، هؤلاء مثل قوم صالح الذين ارتدوا عليه وتحدوه ودبروا له مكائد عده لقتله وأهله، هؤلاء يتعشمون أن الناس لم تلاحظ خطبهم «عشم إبليس فى الجنة» فكل شىء ظهر وبان فى تلك البلاد التى ظهروا بها، فى البداية مع النظام ثم انقلبوا عليه من أجل المال، فهم ليسوا منا ولا نحن منهم.

لم نقصد أحدًا!!