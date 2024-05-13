القبض على سائق أوبر حاول خطف فتاة للتعدي عليها بمدينة نصر

على غرار واقعة حبيبة الشماع، القت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق أوبر حاول خطف فتاة واغتصابها بمدينة نصر.

منشور على الفيس بوك يوقع سائق أوبر المتهم

تعود الواقعة عندما رصدت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" مفاده تعرض فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سائق عمره 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ويعمل سائقا تابعا لشركة التوصيل أوبر، وأن الفتاة استقلت معه السيارة من أمام الجامعة الأمريكية بالتجمع لتوصيلها إلى منطقة الشيخ زايد، ولكن فى أحد الشوارع الفارغة بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثاني قام المتهم بمحاولة إنزال الفتاة والتعدي عليها جنسيا.