من المطبخ الإمراتي| حضري دجاج بالتتبيلة المميزة مع خبز التورتيلا

دجاج بالتتبيلة الإماراتية مع خبز التورتيلا من الأكلات المبتكرة التي يمكنك تحضيرها كوجبة لذيذة وشهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بخبز التورتيلا السريع مع بعض التوابل المختلفة.

دجاج بالتتبيلة الإماراتية

طريقة عمل دجاج بالتتبيلة الإماراتية مع خبز التورتيلا

المقادير

- الدجاج : 500 جراماً (قطع مكعبة شيش طاووق)

- البيض : 2 حبة

- دقيق : كوب (أبيض)

- فتات الخبز : كوب

- الزيت : نصف كوب

- خبز التورتيلا : حسب الرغبة

- الصلصة : حسب الرغبة (صلصة العسل)

- البصل الأخضر : حسب الرغبة (للتزيين)

- الكاتشاب : حسب الرغبة (للتزيين)

- أبزار إماراتي : حسب الرغبة (بهارات إماراتية)

طريقة التحضير

انقعي قطع الدجاج، في الزيت والبهار الإماراتي "البزار"، وأضيفي الملح، "بحسب الرغبة"، واتركيه لمدة 30 دقيقة.

ضعي قطع الدجاج في الدقيق واقلبيها على الوجه الآخر وارفعيها لأعلى ثم حركيها برفق لإزالة الدقيق الزائد.

بعد ذلك مرري قطع الدجاج على الطبق الذي يوجد فيه البيض المخفوق، ثم مرريها على الطبق الذي يحتوي على فتات الخبز، واضغطي عليها برفق واقلبيها لتغطية الجانب الآخر. وكرري العملية نفسها مع جميع قطع الدجاج.

قومي بطهي الدجاج في مقلاة أو يمكنك استخدام الفرن، مع التأكد من نضجها.

للتقديم: وزعي قطع الدجاج داخل خبز التوتيلا، ومرري عليها صلصة العسل، ثم زيني الساندويشات بالبصل الأخضر والكاتشاب. وقدميها مع طبق الأرز.

طريقة تحضير البهارات الإماراتية: في مقلاة، حمّري حبوب الكزبرة والكمون، ثم اطحنيها في الخلاط الكهربائي، وأضيفي مسحوق الزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود والفلفل الأحمر والحبهان والقرنفل. ضعي المزيج في وعاء وأضيفي فوقه الكركم واخلطي المكوّنات جيداً. احتفظي بالبهارات الإماراتية (أو البزار) في أوعية زجاجية صغيرة أو علب خاصة بالتوابل إلى حين استخدامها.

طريقة تحضير صوص العسل: اخلطي قدر ملعقتين من المايونيز والماسترد في وعاء، ثم أضيفي العسل والخل واخلطي جيداً حتى تتجانس المكونات.

فوائد تناول الـ دجاج

1-تحتوي صُدور الدجاج على الحمض الأميني "التريبتوفان"، الذي يُساعد الجسم على إنتاج المزيد من مادة السيروتونين، وهي مادّة كيميائية موجودة في الدماغ يُمكن أن تؤثّر في الحالة المزاجيّة، ويُمكن الحصول على التريبتوفان من الأطعمة الغنيّة بالبروتين، مثل: الدّواجن الخالية من الدهون كصدور الدّجاج.

2-صدور الدجاج من المصادر الجيدة جداً لبعض المعادن والفيتامينات، مثل: السيلينيوم، والفسفور، وفيتامين ب 6، والنياسين أو فيتامين ب3، كما أنَّه يُقدّم عدداً من الفوائد الأخرى لاحتوائه على البروتين.

3-المساعدة على بناء الكتلة العضلية، والحفاظ عليها، وذلك بالتزامن مع ممارسة تمارين المقاومة.

4-المساعدة على تقوية العظام وحمايتُها، من خلال عمل البروتين مع الكالسيوم، لذا من الضروري استهلاك كمية كافية من البروتين للمحافظة على صحة العظام وقوّتها.

5-تقليل الشهية، والمساعدة على تقليل الشعور بالرّغبة بتناوُل الطعام، وتقليل فرط تناول الطعام، وتحسين التحكّم بالشهية، وزيادة الشعور بالشبع لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، ويتّبعون حميةً غذائيةً منخفضة السعرات الحرارية.