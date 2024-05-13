طريقة تحضير رول بحشو التونة.. سناك سريع ومقرمش

رول بحشو التونة من المقبلات اللذيذة التي يمكنك تحضيرها في العشاء، وتتميز بمذاقها الشهي وفوائدها العديدة؛ لإحتوائها على أوميجا 3 الهام للبشرة والشعر، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

رول بحشو التونة

رول بحشو التونة

المقادير

- توست : 6 شرائح (مزال الأطراف)

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- التونة : علبة (مصفّاة من الماء)

- فلفل أسود : رشّة

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (حامض)

- زيتون أخضر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم فرماً ناعماً)

- المايونيز : ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

افردي شرائح التوست بواسطة الشوبك على سطح صلب، حتى تصبح رقيقة ومسطحة.

في وعاء جانبي، اخلطي التونة مع عصير الليمون الحامض، والفلفل الأسود، والمايونيز، والزيتون الأخضر المفروم، حتى تتداخل المكونات مع بعضها البعض.

احشي شرائح التوست بخليط التونة، ثم لفّيها على شكل رولات.

ذوّبي الزبدة في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم حمّري رولات التوست بـ التونة، وقدميها ساخنة.

فوائد تناول التونة

فقدان الوزن

بفضل محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون، واحتوائها على مواد مغذية مفيدة كالبروتين، تقوم الأحماض الدهنية أوميجا 3 الموجودة في هذه الأسماك بتحفيز هرمون يسمى لبتين، وهو الهرمون المسؤول عن إضفاء الشعور بالشبع.

تعزيز جهاز المناعة

تحتوي التونة على كمية لا بأس بها من فيتامين C والزنك والمنجنيز، وكلها تعتبر مضادات طبيعية للأكسدة، وتعتبر هذه المضادات واحدة من آليات الدفاع عن الجسم ضد الجذور الحرة، المسببة للسرطان والأمراض المزمنة الأخرى. كما أن السيلينيوم المتوفر بكثرة في التونة يعزز جهاز المناعة، فعلبة واحدة من التونه تمنح الجسم 200% من السيلينيوم اللازم له.

صحة العينين

تعتبر أسماك التونة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 خيارا رائعا للوقاية من اضطرابات العين مثل الضمور البقعي وجفاف العين المرتبطين بالتقدم في العمر.

الوقاية من السرطان

بفضل خصائصها المضادة للأكسدة، وذلك بفضل السيلينيوم والمواد المغذية الأخرى المتوفرة بها، تعد التونة من أفضل الأطعمة الفعالة في منع بعض أنواع السرطان. وقد ربطت العديد من الدراسات تناول هذه الأسماك بالحد من الإصابة بسرطان الثدي والكلى، وذلك لأن السلينيوم مضاد قوي للتأكسد يعمل على تحييد الجذور الحرة قبل أن تتسبب في حدوث طفرات في الخلايا السليمة، وتحويلها إلى خلايا سرطانية. وأظهرت نتائج واعدة أخرى أيضا أن التونة تساعد في خفض معدلات الإصابة بسرطان القولون، وذلك بفضل ارتفاع مستويات الأحماض الدهنية أوميجا 3 فيها.