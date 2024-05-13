قلد عبدالوهاب فتصدر التريند.. عبدالحميد يحيى: أنا من سلالة "كروان" (فيديو)

تحدث الأستاذ الجامعي والفنان عبد الحميد يحيى عن مسيرته الفنية، وكيف تحول من دكتور جامعي لمطرب.

قال الأستاذ الجامعي والموسيقي عبد الحميد يحيى في لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية دينا رامز، والإعلامية أية شعيب، ببرنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد: «عائلة والدي عائلة كروان وجدي الأكبر شيخ مقرأة الإمام الحسين وكان أستاذًا للشيخ علي محمود والشيخ محمد رفعت ويشاء أن يكون في كل جيل للعائلة صوت حلو».

وتابع: «في الجيل الأول بعد الجد الأكبر كان عم والدي محمود بك حمدي كروان مفتش عام التعليم التجاري والصناعي وهوايته الفن وكان صديقًا لداوود حسني ومحمد عثمان ثم انتقل الصوت لجيل والدي الذي كان مهندس ميكانيكا».



واستكمل د. عبد الحميد يحيى حديثه: «والدي لم يكن يغني كان يتذوق الأغاني ولكن صوته في القرآن كان جميل وتعلمته منه، ثم الجيل الذي أنتمي إليه لتنتقل الموهبة لي وبعدها إلى ابن أخي مطرب وملحن أما خالي فكان عازف كمان ماهر وصديق شخصي للفنان عز الدين حسني شقيق الفنانة القديرة نجاة وسعاد حسني وكان بيننا علاقة أسرية ونلتقي بهم».

وكان الدكتور عبد الحميد يحيى، صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، أكد أنه فوجئ بردة الفعل الكبيرة بعد انتشار الفيديو، مشيرا إلى أنه كان في سهرة لإحياء الفن المصري والتراث القديم.

وقال يحيى، خلال لقاء له لبرنامج "صباح الورد"، عبر فضائية ten"، قمت بغناء أغنية "قلبي بيقولي كلام: للفنان العظيم محمد عبد الوهاب، وفوجئت بانتشار الفيديو على السوشيال ميديا.

وتابع صاحب الفيديو الشهير على السوشيال ميديا وهو يغني بالعود، ما أسعدني أن كل التعليقات على الأغنية التي اديتها كانت من الشباب، وهو ما يدل على أن الشباب متعلق بالتراث المصري القديم.