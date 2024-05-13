لجنة الشباب بـ"الأعلى للثقافة" تناقش دور الفن والإبداع.. ومطالب بتدشين تطبيق لعرض إبداعات الثقافة المصرية

فى أمسية ثقافية وفنية حازت اعجاب الجميع ناقشت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة دور الفن والإبداع وصناعة الوعى على مسرح السامر بالعجوزة مطالبين بتدشين تطبيق لعرض إبداعات الثقافة المصرية.

وأكد المشاركون في الأمسية الأهمية الكبيرة لدور الفن والإبداع اللذين يتكاملان مع جهود المؤسسات الوطنية في خضم معركة الوعي التي تخوضها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في ظل التحديات التي يمر بها العالم في اللحظة الراهنة، لا سيما منطقة الشرق الأوسط، وسط حروب الجيل الرابع التي باتت على أشدها.

تأتي الأمسية ضمن خطة نشاط وزارة الثقافة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى.



من ناحيته، أكد الصحفي محمد خضير المحرر الثقافي ببوابة روز اليوسف، وعضو لجنة الشباب، الذى أدار هذه الأمسية ، أن الهدف منها إدارة حوار هادئ وجاد مع الجمهور وتحديدا الشباب للتعريف بالأدوار التي تلعبها الثقافة والصناعات الإبداعية في الارتقاء بالوعي الجمعي وصولا لتوصيات يمكن الاستفادة منها في تدعيم السياسات الثقافية الموجودة بالفعل التي تولي أهمية بالغة بقضية الوعي.

البسيوني: قصور الثقافة تفتح أبوابها لإبداعات الشباب طوال اليوم في جميع محافظات

وخلال كلمته بالأمسية، شدد عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة- عضو لجنه الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة على أهمية الإبداعات الفنية الشبابية فى رفع الوعي لدى الشباب، مشيدا بالمواهب التي خرجت من رحم هيئات وزارة الثقافة إلى النور، موضحا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تمتلك فرقا فنية تتنوع بين فرق غنائية وفرق فنون شعبية وشبان مبدعين.



وأشار "البسيوني" إلى أن هناك إدارة عامة للتسويق بالفعل مهمتها تسويق ما تنتجة الهيئة العامة لقصور الثقافة، موضحا أن قصور الثقافة تفتح أبوابها لإبداعات الشباب طوال ال24 ساعة في جميع محافظات الجمهورية من خلال قصور وبيوت ومكتبات الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة لديها فرق شبابية إبداعية مختلفة في الفنون والمكتبات لمختلف الأعمار في جميع المجالات، وترعي جميع الفنون والأدب التي تدعمها وزاره الثقافة.

سامح يسري: وزارة الثقافة وقطاعاتها الثقافية والفنية لها دور مهم في توعية ونشر الفنون والثقافة

كما شدد النجم الفنان سامح يسري، سفير الثقافة والفنون، عن أهميه ودور مصر العظيم وشغفه وحبه لمصر، فبعد كل سفر خارج مصر يعود وكله حب واشتياق، مشيرا الى أهمية دور وزارة الثقافة وقطاعاتها الثقافية والفنية في توعية ونشر الفنون والثقافة فى مختلف المجالات الفنية والثقافية والتى تحمل قيمه حقيقية وخدمه مجانيه للجمهور من خلال هيئة قصور الثقافة وتقدم المنتج الفنى البناء.



كما أكد الفنان سامح يسري، على دور الثقافة والفنون في خلق جيل جديد من الشباب الواعي الراغب في تطوير ذاته والتقدم إلى الإمام بنفسه وبوطنه، قائلا" دورنا جميعا أن نساعد هذا الجيل في الارتقاء بمصر وبنفسه"، مطالبا الشباب بالعمل على تمييز الغث من الثمين فى ما تلقوه من ثقافة وفنون والالتفاف حول ما هو جيد وتشجيع وتسويق المنتج الفنى الحقيقي الذى يساهم فى بناء وعى وفكر الشباب ويرتقي بالمجتمع ككل.



الدكتور حسين حسني: الارتقاء بالوعي لدى الشباب عبر الفن والثقافة يتطلب خطة وطنية

من جانبه أكد الدكتور حسين حسني، المذيع بقناة الغد - نائب مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة أن الارتقاء بالوعي لدى الشباب عبر الفن والثقافة يتطلب خطة وطنية يتم تنفيذها بشكل ممنهج، تتضمن قائمة بأهم القضايا التي تتطلب توعية الشباب بها، يليها تحديد الفنون التي يمكن خلالها معالجة تلك القضايا، بجانب انتقاء الشخصيات التي يمكن أن تؤدي هذا الدور، إضافة إلى تحديد مقاييس يمكن من خلالها قياس مدى تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها.



وشدد د.حسين، على أن قضية الهوية الوطنية المصرية تأتي دائما على رأس أولويات أي مرحلة بفعل التحديات الهائلة التي يفرضها التطور الكبير في عصر ثورة المعلومات، بجانب التحديات التي تواجهها الدول في مرحلة البناء كالمرحلة التي تشهدها مصر حاليا.

وأعربت الفنانة والإعلامية هنادي محمود، عن سعادتها بالمشاركة فى الندوة الثقافية للجنة الشباب، حول الشباب والابداع، مقدمة تجربتها الإبداعية فى المسرح والاعلام، معربه عن حبها للعمل المسرحى والاعلامى لايمانها بدورهم في الحياة والتعبير عن ما يدور فى المجتمع بشكل مباشر، وان المسرح أثر فيها وجعلها إنسانة اخري.



كما أعربت عن تمنياتها بأن يتم الاهتمام اكثر بتسويق الأعمال المسرحية بواسطة السوشيال ميديا، وعرض المنتج المسرحي للشباب على القنوات التلفزيونية، ومنصات التواصل الاجتماعي لكى يتلقي للجميع ما يقدم من جهد بالعمل المسرحي.



طالبت من وزارة الثقافة بالاهتمام أكثر نحو تقديم محتوى ما يقدم من نشاط بوسائل التواصل الاجتماعي لكى يتعرف الشباب على ما ينتج من محتوى ثقافي جيد، والعمل على طرح تطبيقات تكنولوجية حديثة تساهم فى تقديم هذا المحتوى.



وحول نجربته الإبداعية أعرب الفنان والمطرب الشاب سامح محمود عيسي، المشرف الفنى لفرقة اغانى الشباب لقصور الثقافة، عن تشرفه بالمشاركة فى

الأمسية الثقافية الفنية عن "الشباب والأبداع وصناعة الوعى"، حيث قد عرض تجربته الإبداعية التى بدأت من النشأة والظروف المحيطة بالعائلة، وتاثيره بما تلقاه منذ الطفوله من تلقي الفن.



وتحدث "عيسي" عن تجربته فى أن والده كان يجعله يسمع اغانى فيروز وام كلثوم وعبد الحلم حافظ وفريد الاطرش، وهو ما أثر فى بنفسه وهوايته الفنية فبدأ بالمشاركة والتعلم والتدرج فى تنمية موهبته بدار الاوبرا المصرية، الى ان تخرج من معهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.



وقال سامح عيسي، اننى اخذ تعليمى على يد افضل المعلمين الموسيقيين فاتجهت للسوق الفنى مع فرق كبيرة عظيمة مثل فرقة الموسيقار عمار الشريعى وعلى الحجار وعمرو اسماعيل، مما جعلنى أهتم بالفن الجيد وأمقت الفن الهابط، وهذا ما تطرقت له بعد ذلك.



وأشار إلى تجربته الفنية فى فرقة أغانى الشباب التابعة لقصور الثقافة، حيث يقوم على الفرقة مجموعة مميزة من أوائل خرجين المعاهد الموسيقية عازفين ومطربين يجمعهم الحب والصداقة والفن الجيد، ونغنى لايڤ بالاعمال الجديدة للفنانين الجيدين لنقرب من الشباب

امثال المطربين عمرو دياب ومحمد حماقى وانغام وشيرين تامر عاشور ومروان خورى وغيرهم، فنحن هنا نحاول أن نصل للشباب من خلال الموسيقى الجديدة والألات الحديثة ليتقارب هذا مع ما يتلقونه.

وفى مداخله أكد المخرج المسرحي عمرو قابيل، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، أهميه دور الاستعانة بإبداع الشباب وبأفكارهم من اجل تقدم الفن بشكل أكبر، والنهوض به الي مستويات اخري حقيقية، كما يجب السماح لهم بإستخدام طريقه تفكير الشباب والتعامل مع المستوي الذي يصلون اليه بتفكيرهم الي تقدم ونمو حقيقي فى مستوى الوعى حقيقي وفي الارتقاء بالفن بأشكاله المختلفة.

وشدد الدكتور حمدى سليمان، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة على انه يجب أن نرتقي بثقافة مصر وشبابها إلى السير الي خطوات عملية وعلمية تصل الي الجميع بكل الحب والاحترام الي بر النجاح والتطور والنمو والازدهار بشبابها.

وفى نهاية اللقاء قدم الصحفي محمد خضير، الامسية الفنية والتى فتح له الستار لعرض فرقة اغانى الشباب لقصور الثقافة، مقدما الشكر للهيئة العامة لقصور الثقافة على تعاونها مع لجنة الشباب، وتعاون فريق عمل الإدارة المركزية للشئون الفنية بقيادة الفنان تامر عبدالمنعم، وأسرة إدارة المهرجانات ومسرح السامر، وفريق العمل بالمجلس الأعلى للثقافة وأعضاء لجنة الشباب والحضور بالامسية.

وتألقت فرقة اغانى الشباب لقصور الثقافة خلال الامسية الفنية وقدمت مجموعة من الاغانى الشبابية التى تتميز بها الفرقة، وهي: مغرم": سامح عيسى، و"اكتر": مارينا فوزى، "كلام عنيه": اميرة خالد، "هتوحشنا": محمد اسامة، "معقول": احمد عباس، "شكرا من هنا لبكرة": سامح عيسى، "حالة خاصة": نيڤين فرحات، "الدنيا ريشة": مارينا فوزى، "تلات سلامات": احمد عباس، "قلب واحد": محمد اسامة، "ميديلي عمرو دياب": غناء جماعي، حيث أدى أعضاء الفريق هذه الفقرات بشكل متميز وتفاعل معها الجمهور والشباب بمسرح السامر.