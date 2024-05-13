تحرص الأمهات على تحضير أصناف عديدة من الأطباق على مائدة الغداء لتضيف روحًا من الاختلاف بين الوجبات وتقدم لهم وجبة غذائية متكاملة.

وكثيرًا ما تعتمد الأمهات على الخضروات الطبيعية لتضيفها الى الوجبات المتنوعة لفوائدها المتعددة.

ويحتوى البروكلي على فوائد عديدة أبرزها، تزويد الجسم بالألياف الضرورية لصحة الجهاز الهضمي. تزويد الجسم بالحديد والنحاس، والزنك، والكالسيوم، والمغنيسيوم. تزويد الجسم بفيتامين سي، وفيتامين ب، وفيتامين أ، وفيتامين هـ. تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير فيليه الدجاج مع البروكلي والفطر للرجيم بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- للدجاج :

صدر الدجاج : 2 صدر

الخل : ربع فنجان صغير

الثوم : ملعقة كبيرة (مهروس)

بودرة الزنجبيل : ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

الصويا صوص : ملعقة كبيرة (لايت)

زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- الفطر : كوب (طازج ومقطع)

- البروكولي : 2 كوب (مقطع ومسلوق)

- ماء ساخن : كوب

- مرق دجاج : 2 مكعب (لايت)

- الصويا صوص : ربع كوب (لايت)

- العسل : ملعقة كبيرة ونصف

- الشطة : ملعقة صغيرة (سائلة)

- النشاء : ملعقتان صغيرتان ونصف (مذاب بنصف كوب ماء)

طريقة التحضير

في وعاء، تبّلي الدجاج بالخل، والصويا صوص، والملح، والثوم، والزنجبيل، واتركيه لحوالي 30 دقيقة.

في قدر على النار، سخني زيت السمسم، ثم أضيفي الدجاج وقلّبيه حتى يصبح ذهبي اللون، ثم ارفعي الدجاج من القدر وضعيه في طبق جانبي.

ضعي الماء المغلي ومكعبات مرق الدجاج في نفس القدر وحركي، ثم أضيفي العسل، والصويا صوص، والشطة، والفطر، والبروكلي، وحركي الخليط حتى الغليان.

أعيدي قطع الدجاج إلى القدر، وقلبي حتى تمام نضج المكونات.

أضيفي مزيج النشا والماء، وحركي حتى تتسبك الصلصة وتتجانس المكونات مع بعضها.

اسكبي فيليه الدجاج مع البروكلي والفطر في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.