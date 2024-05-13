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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعليم النواب توصي بدعم  مستشفيات جامعة المنصورة بمبلغ ٣٦٣ مليون جنيه

بوابة الوفد الإلكترونية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بتخصيص مبلغ ٣٦٣ مليون جنيه، لصالح مستشفيات جامعة المنصورة، وذلك من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة لوزارة التعليم العالي والجامعات، ود شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وشهد الاجتماع استعراض الدكتور شريف خاطر ، رئيس جامعة المنصورة، للدور الذى تقوم له الجامعة وعدد الكليات والمستشفيات بها، مطالبا بزيادة المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة، بالإضافة إلي الموافقة علي طلب الجامعة بتخصيص مبلغ نحو ٣٦٣ مليون جنيه من مخصصات الموازنة الحالية لتلبية  احتياجات قطاع المستشفيات  بالجامعة. 

ومن جانبهم أعلن عدد من النواب تأييدهم لطلب جامعة المنصورة،  حيث أكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علي أن مستشفيات جامعة المنصورة تقوم بدور كبير في تقديم الرعاية الصحية اللازمة لعدد ٦ محافظات وهو أمر يتطلب دعمها باستمرار لتواصل القيام بدورها.

وتابع الحصرى، أن ذلك الأمر يخدم كل المواطنين والمرضي المترددين علي مستشفيات الجامعة.

وقالت الدكتورة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، إن جامعة المنصورة تقوم بدور كبير عبر تاريخها، وتستحق كل الدعم منا.

وأيدهم الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، مؤكدا تضامنه مع طلب الجامعة ونواب الدقهلية، لتلبية احتياجات قطاع مستشفيات جامعة المنصورةة

وشارك فى الاجتماع الدكتور الشعراوى كمال مدير عام المستشفيات بجامعة المنصورة والدكتور محمد مرعى، أمين عام جامعة المنصورة.

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