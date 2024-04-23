تعليم النواب تشكر الرئيس السيسي على زيادة موازنة التعليم

توجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، وبحضور أعضاء اللجنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ علي دعمه للتعليم بزيادة المخصصات لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي عن العام الماضي بـ267مليار جنيها، ليصبح إجمالي الموازنة المخصصة للتعليم 858 مليار جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم لمناقشة رؤية هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد للمرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، أن قطاع التعليم شهد طفرة على كافة المستويات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يصب في مصلحة العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه تم زيادة الرواتب للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والاهتمام بجودة التعليم وفتح جامعات ومدارس جديدة تتناسب مع الزيادة السكانية.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إعداد مشروع الموازنة جاء محاطا بظروف استثنائية منذ 4 سنوات ومشهد أشد اضطرابا وصورة ضبابية، خاصة بين المستثمرين حول العالم وهجرة الأموال من الدول الناشئة وقفزت تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع لا سيما السلع الغذائية.

وقال خلال القاء البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2024/2025 برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، التي تلقى بيان خطة التنمية الاقتصادية عن العام المالي نفسه، وأن الظروف والضربات الموجعة للاقتصاديات العالمية وخاصة الناشئة من الحرب في أوكرانيا إلى الحرب على غزة.