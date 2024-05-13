الإثنين 13 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لطلاب الثانوية العامة.. خطوات الحصول على أرقام الجلوس

طلاب
طلاب

 أسابيع قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٤م، حيث ستنطلق يوم ١٠ يونيو حتى ٢٠ يوليو المقبل، بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للشعبتين العلمية والأدبية، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

txt

التكنولوجيا المالية فى مناهج التعليم الجامعى لأول مرة فى مصر

txt

التعليم: لا شكاوى من امتحانات النقل بمدارس الإسكندرية


واعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق جدول امتحانات الثانوية العامة لتبدأ ١٠ يونيو المقبل على أن يراعي الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة
كما تضمن الجدول عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك على أن تبدأ يوم السبت الموافق ١٠ يونيو المقبل، حتى يتاح للطلاب فرصة اجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ يونيو المقبل.
ومع قرب الامتحانات يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عبر محرك البحث"جوجل" عن رابط الاستعلام عن أرقام الجلوس وخطوات الحصول عليها، استعدادًا للامتحانات.
ويمكن للطلاب الحصول على رقم الجلوس من خلال الرابط 
https://moe.gov.eg/
اختيار الخدمات الإلكترونية.
الضغط على بوابة مركز المعلومات
يختار الطالب أرقام جلوس الثانوية العامة 2024
يقوم الطالب بتسجيل البريد المدرسي الموحد.
يظهر رقم الجلوس الخاص بالطالب

مواد متعلقة

التكنولوجيا المالية فى مناهج التعليم الجامعى لأول مرة فى مصر

التعليم: لا شكاوى من امتحانات النقل بمدارس الإسكندرية

مناقشة جهود تطوير التعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات

إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية 

التعليم العالي: انعقاد المجلس التنفيذي الأول لمراكز التوظيف

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة السويدي للتكنولوجيا
الجريدة الورقية